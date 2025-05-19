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Форвард «Зенита» Соболев высказался о чемпионской гонке в РПЛ за тур до конца сезона

Форвард «Зенита» Соболев высказался о чемпионской гонке в РПЛ за тур до конца сезона
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Как и в прошлом сезоне судьба чемпионства решится в последнем туре. В ситуациях, когда не все зависит от нас, это очень отвлекает от своей игры или не отвлекает совершенно?
— Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как сыграет «Краснодар», нас это никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба.

Перед заключительным туром чемпионата России «Зенит» занимает второе место. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В последнем туре «Зенит» встретится с «Ахматом», а «Краснодар» проведёт матч с «Динамо».

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