«Я очень устал, еле дотягиваю до конца». Тренер «Наполи» Конте – о борьбе за чемпионство

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о борьбе за чемпионство в Серии A.

«Мы близки к скудетто, но нам нужно сделать последний шаг — дома, перед нашими болельщиками. Это был сезон, полный трудностей, но мы никогда не жаловались. К счастью, сезон подходит к концу, потому что мы теряем всех по кусочкам. И всё же мы продолжаем бороться. Надеюсь, эти ребята смогут выиграть это скудетто.

Победа стала бы для меня наградой за всё, что я вложил в этот сезон — я выложился полностью. Я очень устал, еле дотягиваю до конца чемпионата. Неаполь — потрясающее место с огромной страстью и энтузиазмом, но с очень высокими ожиданиями — порой выше, чем реальные возможности команды», — приводит слова Конте официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Наполи» за тур до конца сезона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 79 очков. Ближайшего преследователя в лице «Интера» команда опережает на одно очко.