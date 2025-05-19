Стали известны трансферные цели «Арсенала» на летнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании нескольких футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника, «Арсенал» собирается подписать хавбека Мартина Субименди из «Реала Сосьедад», а также следит за вингером Нико Уильямсом из «Атлетика» и нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко. Кроме того, руководство интересуется Виктором Дьёкерешем из «Спортинга» и Александером Исаком из «Ньюкасл Юнайтед».

Издание отмечает, что главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в нескольких ключевых изменениях в составе английского гранда.

«Мы должны быть очень осмотрительны в своих решениях. Очевидно, нам нужны игроки, потому что не хватает глубины состава, и вдобавок к этому мы теряем четырёх или пятерых игроков, у которых заканчиваются контракты, и их аренды тоже заканчиваются. Так что нам нужно быть внимательными. Опять же, очень дисциплинированными в том, что мы хотим делать, и убедиться, что мы будем сильны в следующем сезоне», — приводит слова Артеты ESPN.

Отмечается, что Киран Тирни, Рахим Стерлинг, Нето, Жоржиньо и Александр Зинченко хотят покинуть клуб в конце сезона.