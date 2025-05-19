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Игорь Ларионов сделал выбор между Дзюбой и Кержаковым

Игорь Ларионов сделал выбор между Дзюбой и Кержаковым
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Бывший главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Нижний Новгород Игорь Ларионов рассказал, кто из двух футболистов сборной России: Артёмом Дзюбой и Александром Кержаковым — нравится ему больше.

«Дзюба или Кержаков? Дзюба. Почему? Человек-гол, который может забить, создать момент», — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в марте Дзюба превзошёл рекорды Кержакова по голам за карьеру и по забитым мячам за российскую национальную команду.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 23 играх, где отметился 10 голами и семью результативными передачами в Российской ПРемьер-лиге и Кубке России.

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