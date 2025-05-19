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Бразильский форвард Неймар сменил имидж

Бразильский форвард Неймар сменил имидж
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Бразильский нападающий «Сантона» Неймар сменил имидж. У форварда появились дреды.

Ранее сообщалось, что Неймар продлит истекающий контракт с «Сантосом», за который он выступает с 2025 года. Отметим, он является воспитанником бразильского клуба.

Фото: Фото: из архива мастера Дани Кастелы

Фото: Фото: из архива мастера Дани Кастелы

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

Также за время своей карьеры вингер выступал за «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и саудовский «Аль-Хиляль». В составе каталонского клуба Неймар выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций 2013 года.

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