Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов рассказал, какого футболиста не хватает «Зениту»

Владислав Радимов рассказал, какого футболиста не хватает «Зениту»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов рассказал, какого футболиста не хватает «Зениту» в нынешнем сезоне.

«Зениту» не хватает тонкого игрока, работающего между линиями. Сейчас команда контролирует мяч ради самого контроля. Поэтому мячом «Зенит» владеет, а завершить атаку голом часто не может. Луис Энрике может обострить, если ему доставят мяч, но даже ему сложно, когда его начинают накрывать два‑три противника, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

За тур до конца чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 63 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В заключительном туре РПЛ «Зенит» встретится с «Ахматом».

Материалы по теме
«Ростов» забил «Зениту» в последней атаке. Но как же повезло Семаку с отменой гола!
«Ростов» забил «Зениту» в последней атаке. Но как же повезло Семаку с отменой гола!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android