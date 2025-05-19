Известный российский экс-футболист Владислав Радимов рассказал, какого футболиста не хватает «Зениту» в нынешнем сезоне.

«Зениту» не хватает тонкого игрока, работающего между линиями. Сейчас команда контролирует мяч ради самого контроля. Поэтому мячом «Зенит» владеет, а завершить атаку голом часто не может. Луис Энрике может обострить, если ему доставят мяч, но даже ему сложно, когда его начинают накрывать два‑три противника, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

За тур до конца чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 63 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на одно очко. В заключительном туре РПЛ «Зенит» встретится с «Ахматом».