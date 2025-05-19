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Определились все участники Лиги чемпионов сезона-2025/2026 от Испании

Определились все участники Лиги чемпионов сезона-2025/2026 от Испании
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Стали известны все испанские команды, которые примут участие в Лиге чемпионов в сезоне-2025/2026.

В предстоящей Лиге чемпионов примут участие пять испанских команд: каталонская «Барселона», мадридский «Реал», мадридский «Атлетико», «Атлетик» из Бильбао и «Вильярреал».

Напомним, уже 31 мая состоится финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025, где встретятся миланский «Интер» и французский «ПСЖ». Победителем ЛЧ сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который смог в финальном матче обыграть дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0, голы на счету двух игроков «сливочных»: Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

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