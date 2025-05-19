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Мбаппе обновил два бомбардирских рекорда «Реала», поставленных в текущем сезоне

Мбаппе обновил два бомбардирских рекорда «Реала», поставленных в текущем сезоне
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обновил рекорд по количеству голов в дебютном сезоне в составе «сливочных», отличившись голом в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (2:0). Этот мяч стал для французского нападающего 41-м в первом сезоне за «Королевский клуб» во всех турнирах.

Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 75'     0:2 Беллингем – 87'    
Удаления: Баде – 12', Ромеро – 48' / нет

Таким образом, 26-летний нападающий обновил собственный рекорд (по голам в первом сезоне — 40. До текущего розыгрыша рекордсменом по этому показателю был бывший футболист «Реала», чилиец Иван Саморано, отметившийся 37 мячами в сезоне-1992/1993.

Также Мбаппе забил 29 голов в рамках Ла Лиги, что является обновлением собственного абсолютного рекорда «Реала» среди дебютантов мадридского гранда — 28 мячей. Ранее рекордсменом по этому показателю был результат легендарного нападающего сборных Аргентины, Колумбии и Испании Альфредо Ди Стефано, который в сезоне-1953/1954 отличился 27 голами в чемпионате.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу летом 2024 года в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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