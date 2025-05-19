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Ролан Гусев: «Динамо» будет играть на победу в матче с «Краснодаром»

Ролан Гусев: «Динамо» будет играть на победу в матче с «Краснодаром»
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о заключительном туре чемпионата России с «Краснодаром», где будет решаться судьба чемпионского титула РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Будет ли «Динамо» в Краснодаре играть на победу?
— Естественно мы будем играть на победу, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

За тур до конца сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 64 очка. «Зенит» находится на втором месте, набрав 63 очка. В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Зенит» встретится с «Ахматом».

Все игры заключительного тура чемпионата России пройдут 24 мая.

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