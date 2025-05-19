Ролан Гусев: «Динамо» будет играть на победу в матче с «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о заключительном туре чемпионата России с «Краснодаром», где будет решаться судьба чемпионского титула РПЛ.

— Будет ли «Динамо» в Краснодаре играть на победу?

— Естественно мы будем играть на победу, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

За тур до конца сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 64 очка. «Зенит» находится на втором месте, набрав 63 очка. В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Зенит» встретится с «Ахматом».

Все игры заключительного тура чемпионата России пройдут 24 мая.