Сафонов опубликовал пост после чемпионства с «ПСЖ» в Лиге 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы в Лиге 1 после награждения. Парижский клуб последнем матче сезона обыграл «Осер» со счётом 3:1.

Россиянин выложил карусель из фото с трофеем, женой и командой.

«Очень красивый трофей, необычная медаль и непередаваемые эмоции от первого трофея регулярного чемпионата», — написал Сафонов на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Сафонова

Фото: Соцсети Сафонова

Фото: Соцсети Сафонова

Напомним, Сафонов пополнил состав парижской команды в июле 2024 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в 16 играх, в которых пропустил 13 мячей. Шесть матчей голкипер провёл «на ноль».

31 мая «ПСЖ» проведёт финальный матч Лиги чемпионов с «Интером».