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Сафонов опубликовал пост после чемпионства с «ПСЖ» в Лиге 1

Сафонов опубликовал пост после чемпионства с «ПСЖ» в Лиге 1
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы в Лиге 1 после награждения. Парижский клуб последнем матче сезона обыграл «Осер» со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Осер
Осер
0:1 Синайоко – 30'     1:1 Кварацхелия – 59'     2:1 Маркиньос – 67'     3:1 Кварацхелия – 88'    

Россиянин выложил карусель из фото с трофеем, женой и командой.

«Очень красивый трофей, необычная медаль и непередаваемые эмоции от первого трофея регулярного чемпионата», — написал Сафонов на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Сафонова

Фото: Соцсети Сафонова

Фото: Соцсети Сафонова

Напомним, Сафонов пополнил состав парижской команды в июле 2024 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в 16 играх, в которых пропустил 13 мячей. Шесть матчей голкипер провёл «на ноль».

31 мая «ПСЖ» проведёт финальный матч Лиги чемпионов с «Интером».

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