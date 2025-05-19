Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вагнер Лав кланялся Гинеру и целовал руку Газзаеву, Березуцкие поднимали Кубок УЕФА. Фото

Вагнер Лав кланялся Гинеру и целовал руку Газзаеву, Березуцкие поднимали Кубок УЕФА. Фото
Аудио-версия:
Комментарии

18 мая на «ВЭБ Арене» прошёл гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Команда ЦСКА-2005 разгромила Сборную европейских клубов со счётом 5:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА-2005 — Сборная европейских клубов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Уже на шестой минуте Алан Дзагоев вывел хозяев поля вперёд. А на 34-й минуте Вагнер Лав удвоил преимущество ЦСКА. На 37-й минуте Дидье Дрогба забил первый мяч Сборной европейских клубов, оказавшийся в итоге единственным. Во втором тайме Вагнер Лав отличился дважды. Ещё один гол команды ЦСКА-2005 на счету Милоша Красича.

Напомним, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В финале армейцы обыграли «Спортинг» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android