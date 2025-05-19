Вагнер Лав кланялся Гинеру и целовал руку Газзаеву, Березуцкие поднимали Кубок УЕФА. Фото

18 мая на «ВЭБ Арене» прошёл гала-матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Команда ЦСКА-2005 разгромила Сборную европейских клубов со счётом 5:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА-2005 — Сборная европейских клубов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Уже на шестой минуте Алан Дзагоев вывел хозяев поля вперёд. А на 34-й минуте Вагнер Лав удвоил преимущество ЦСКА. На 37-й минуте Дидье Дрогба забил первый мяч Сборной европейских клубов, оказавшийся в итоге единственным. Во втором тайме Вагнер Лав отличился дважды. Ещё один гол команды ЦСКА-2005 на счету Милоша Красича.

Напомним, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 18 мая 2005 года. В финале армейцы обыграли «Спортинг» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».