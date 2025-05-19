«Интер Майами» с Месси и Суаресом разгромно проиграл «Орландо» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Орландо Сити». Встреча прошла в «Форт-Лодердейле» на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Луис Мурьель, Марко Пашалич и Дагюр Тоурхалльссон.

В составе «Интер Майами» с первых минут на поле играли Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс.

«Интер Майами» продлил серию без побед в МЛС до трёх матчей – два поражения и ничья. «Орландо» одержал вторую победу подряд. Беспроигрышная серия команды составляет 11 матчей.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Филадельфией Юнион», а «Орландо» встретится с «Портленд Тимберс».