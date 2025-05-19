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Интер Майами – Орландо, результат матча МЛС 19 мая 2025, счет 0:3

«Интер Майами» с Месси и Суаресом разгромно проиграл «Орландо» в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Орландо Сити». Встреча прошла в «Форт-Лодердейле» на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

США — Major League Soccer . МЛС
19 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
0 : 3
Орландо Сити
Орландо
0:1 Мурьель – 43'     0:2 Пашалич – 53'     0:3 Тоурхалльссон – 90+4'    

В составе победителей забивали Луис Мурьель, Марко Пашалич и Дагюр Тоурхалльссон.

В составе «Интер Майами» с первых минут на поле играли Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс.
«Интер Майами» продлил серию без побед в МЛС до трёх матчей – два поражения и ничья. «Орландо» одержал вторую победу подряд. Беспроигрышная серия команды составляет 11 матчей.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Филадельфией Юнион», а «Орландо» встретится с «Портленд Тимберс».

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