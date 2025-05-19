Определились все участники и пары Суперкубка Испании — 2026

Стали известны все участники и пары Суперкубка Испании, который состоится в 2026 году.

В розыгрыше примут участие четыре команды: каталонская «Барселона», мадридский «Реал», «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Атлетико».

Отметим, в стандартном варианте розыгрыша принимают участие два первых места чемпионата Испании и два финалиста Кубка страны, однако в связи с тем, что «Барселона» и «Реал» заняли две первые строчки в Ла Лиге и играли в финале Кубка Короля, то в мини-турнир Суперкубка отправляются команды, занявшие третье и четвёртое места в розыгрыше лиги — «Атлетико» и «Атлетик».

Как сообщил журналист Mister Chip в соцсетях, в первом полуфинале турнира встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Во втором матче сыграют каталонская «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао.

Напомним, турнир пройдёт в январе 2026 года. С 2022 года соревнование проходит в Саудовской Аравии. Действующим победителем Суперкубка Испании является каталонская «Барселона», которая в финальном матче обыграла мадридский «Реал» со счётом 5:2.