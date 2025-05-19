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Рио Фердинанд назвал имя лучшего футболиста в мире на данный момент

Рио Фердинанд назвал имя лучшего футболиста в мире на данный момент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал лучшего футболиста в мире на данный момент.

«На данный момент лучший игрок в мире — это Ламин Ямаль. Я обожаю этого парня. Этот игрок — это просто уффф. Я его обожаю. Он играет в футбол так, как будто делает это по-другому. Как будто у него зрелость 28-летнего футболиста. А ему всего 17. Это безумие. В решающие моменты он принимает решения так, как будто для него это нормально, без давления. Он не чувствует давления. Я видел его в матче против «Интера» в первом полуфинале Лиги чемпионов. У меня было лучшее место на стадионе — немного выше, прямо за его спиной, в той зоне, где он играл, и я наблюдал за ним все 45 минут. Это был один из лучших таймов за последние многие годы», — приводит слова Фердинанда Mundo Deportivo.

Ямаль в нынешнем сезоне принял участие в 54 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

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