Аршавин объяснил результативную ошибку защитника «Оренбурга» в матче с «Краснодаром»

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин прокомментировал результативную ошибку защитника «Оренбурга» Максима Сыщенко в матче 29‑го тура чемпионата России с «Краснодаром». Сыщенко допустил ошибку, сделав передачу назад на вратаря.

«К сожалению, многие наши молодые футболисты, получив мяч, первым делом думают о том, чтобы покатить его вратарю. Их так учат. Нас учили ровно наоборот: отдавать вратарю — это самый последний вариант из возможных, потому что любой полевой игрок должен играть с мячом лучше, чем вратарь. А теперь, опять же, наоборот. Многие вратари лучше играют ногами, нежели полевые игроки», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

За тур до конца сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 64 очка. «Зенит» находится на втором месте, набрав 63 очка. В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Зенит» встретится с «Ахматом».