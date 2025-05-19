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Аршавин объяснил результативную ошибку защитника «Оренбурга» в матче с «Краснодаром»

Аршавин объяснил результативную ошибку защитника «Оренбурга» в матче с «Краснодаром»
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Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин прокомментировал результативную ошибку защитника «Оренбурга» Максима Сыщенко в матче 29‑го тура чемпионата России с «Краснодаром». Сыщенко допустил ошибку, сделав передачу назад на вратаря.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«К сожалению, многие наши молодые футболисты, получив мяч, первым делом думают о том, чтобы покатить его вратарю. Их так учат. Нас учили ровно наоборот: отдавать вратарю — это самый последний вариант из возможных, потому что любой полевой игрок должен играть с мячом лучше, чем вратарь. А теперь, опять же, наоборот. Многие вратари лучше играют ногами, нежели полевые игроки», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

За тур до конца сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 64 очка. «Зенит» находится на втором месте, набрав 63 очка. В заключительном туре «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Зенит» встретится с «Ахматом».

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