«Месси и Роналду не делали такого в 17 лет». Фердинанд – о Ямале

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Мы только что говорили о Месси и Роналду, но они не делали такого в 17 лет. Не делали. Я не видел, чтобы кто-то делал подобное. Я не думаю, что он похож на кого-то из них. Это Ламин Ямаль, и я не думаю, что он как Криштиану. В начале своей карьеры Криштиану делал финты, развлекал, был быстрым, с хорошим темпом и техникой. А с Ламином дело не в скорости и темпе — всё дело в ритме повторений. Он меняет ритм, меняет скорость, меняет импульс: медленно, быстро, медленно, быстро, быстро и снова медленно — как будто он играет в другой манере», — приводит слова Фердинанда Mundo Deportivo.

Ямаль в нынешнем сезоне принял участие в 54 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.