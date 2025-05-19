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Дом Ляказетта ограбили во время его последнего матча за «Лион»

Дом Ляказетта ограбили во время его последнего матча за «Лион»
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Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт был ограблен во время матча 34-го тура чемпионата Франции с «Анже» (2:0). Как сообщает Le Progres, ограбление произошло спустя полчаса после начала игры.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 0
Анже
Анже
1:0 Ляказетт – 55'     2:0 Ляказетт – 72'    

Кражу совершили два грабителя. Проникнув внутрь, злоумышленники добрались до сейфа. Среди похищенного – ювелирные изделия, предметы из дорогой кожи и наличные деньги. Общая сумма ущерба – больше € 10 тысяч. Полиция начала расследование.

Ляказетт – воспитанник «Лиона». В 2017 году он перешёл в «Арсенал», где играл на протяжении пяти лет, после чего вернулся во французский клуб. Ранее стало известно, что форвард покинет команду в конце сезона.

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