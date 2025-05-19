Ярослав Ракицкий эмоционально отреагировал на вылет «Черноморца» в Первую лигу Украины

Защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий написал сообщение в соцсетях и обратился к болельщикам после вылета команды в Первую лигу.

«Одесса! На этот раз не вышло. Мы сражались. До последней секунды. До последнего матча. Мы оставили на поле всё. Это было сражение за город. За историю. За вас. За Одессу.

Спасибо тебе, Одесса. Благодарю каждого, кто был с нами — на стадионе, у экранов, в сердце. Рад, что болельщики вернулись на трибуны! Спасибо фанам. Вы – легенды. Вы с нами. И мы это ощущаем!

Спасибо, команда, очень крутой коллектив, рад играть с вами бок о бок! С надеждой в лучшее», – написал Ракицкий в соцсетях.

Напомним, «Черноморец» перед последним туром занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

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