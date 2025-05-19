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Футболист «Депортиво» пострадал при падении со скалы во время селфи

Футболист «Депортиво» пострадал при падении со скалы во время селфи
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Полузащитник испанского клуба «Депортиво» Закария Эддахшури оказался в больнице после несчастного случая во время прогулки. Как сообщает издание AS, инцидент произошёл в субботу, 17 мая. 25-летний футболист, находясь со своим братом, решил сделать селфи на скалах у набережной. Во время съёмки он сорвался в расщелину и не смог выбраться самостоятельно.

На место прибыли спасатели, которые достали игрока. Эддахшури получил незначительные травмы руки и лица и был доставлен в медицинский центр Ла-Коруньи, где ему оказали помощь.

Эддахшури выступает за «Депортиво» с января 2025 года. В нынешнем сезоне Сегунды он провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола.

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