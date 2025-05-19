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Президент «Барселоны» Лапорта сделал заявление о возвращении команды на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Лапорта сделал заявление о возвращении команды на «Камп Ноу»
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о сроках возвращения команды на «Камп Ноу».

«На данный момент мы планируем играть на «Камп Ноу» уже со следующего сезона. Он будет нетипичным, поскольку мы будем играть, пока продолжается достройка. В декабре стадион будет готов на 90 процентов, а полностью работы завершатся летом 2026-го. Возможно, будет небольшая задержка с крышей.

Если всё пойдет по плану, матч с «Вильярреалом» стал для нас последним на Олимпийском стадионе», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, работы по реконструкции арены и увеличению её вместимости до 105 тысяч мест начались в июне 2023 года. С тех пор руководство клуба четыре раза переносило дату возвращения команды на стадион.

Во вчерашнем матче с «Вильярреалом» каталонцы уступили со счётом 2:3.

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