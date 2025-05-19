«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Крыльями» резервным составом

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу команды над «Крыльями Советов» в 29-м туре Российской Премьер-лиги (2:0).

«Спартак» победил «Крылья Советов». Неудачная серия, хоть и поздно, но прервана в Самаре — 2:0 с «Крыльями Советов», — написано в телеграм-канале группировки.

«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

В последнем туре чемпионата России «Спартак» на своём поле примет подмосковные «Химки».

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