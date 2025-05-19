«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Крыльями» резервным составом
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Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу команды над «Крыльями Советов» в 29-м туре Российской Премьер-лиги (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
«Спартак» победил «Крылья Советов». Неудачная серия, хоть и поздно, но прервана в Самаре — 2:0 с «Крыльями Советов», — написано в телеграм-канале группировки.
«Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.
В последнем туре чемпионата России «Спартак» на своём поле примет подмосковные «Химки».
Карпин — мимо «Динамо». Падение «Спартака». ПЛН #100
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