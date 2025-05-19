Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер Николо Скира сообщил, когда Криштиану Роналду закончит карьеру футболиста

Инсайдер Николо Скира сообщил, когда Криштиану Роналду закончит карьеру футболиста
Комментарии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не планирует завершать карьеру, сообщил инсайдер Николо Скира.

Контракт 40-летнего португальца с саудовским клубом истекает летом, однако у него есть чёткий план — играть ещё в течение двух следующих сезонов. Футболист получил несколько трансферных предложений, он решит своё будущее в ближайшие дни.

В этом сезоне нападающий забил 33 гола и сделал четыре ассиста в 39 матчах за «Аль-Наср».

На текущий момент по сообщениям различных СМИ «Аль-Наср» и 40-летний футболист сомневаются в целесообразности продления трудового соглашения ввиду отсутствия больших успехов за период нахождения игрока в команде.

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча

Материалы по теме
Бензема сместил гегемона Саудовской Аравии! А для Роналду сезон — разочарование
Бензема сместил гегемона Саудовской Аравии! А для Роналду сезон — разочарование
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android