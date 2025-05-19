Инсайдер Николо Скира сообщил, когда Криштиану Роналду закончит карьеру футболиста

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не планирует завершать карьеру, сообщил инсайдер Николо Скира.

Контракт 40-летнего португальца с саудовским клубом истекает летом, однако у него есть чёткий план — играть ещё в течение двух следующих сезонов. Футболист получил несколько трансферных предложений, он решит своё будущее в ближайшие дни.

В этом сезоне нападающий забил 33 гола и сделал четыре ассиста в 39 матчах за «Аль-Наср».

На текущий момент по сообщениям различных СМИ «Аль-Наср» и 40-летний футболист сомневаются в целесообразности продления трудового соглашения ввиду отсутствия больших успехов за период нахождения игрока в команде.

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча