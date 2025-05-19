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«Он обладал всеми качествами». Юрген Клопп назвал лучшего немецкого футболиста в истории

«Он обладал всеми качествами». Юрген Клопп назвал лучшего немецкого футболиста в истории
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Немецкий тренер Юрген Клопп высказался о легендарном футболисте Франце Беккенбауэре.

«Прежде всего, Беккенбауэр – самый лучший человек, которого когда-либо можно было встретить, он был забавным, был умным – он обладал всеми качествами, которыми только можно обладать. И он научил меня тому, чего я тогда ещё не знал, и что мне пригодится в жизни: ты можешь быть знаменитым, о тебе могут многое писать в СМИ, а ты всё равно должен оставаться самим собой.

Франц был фантастическим человеком, лучшим футболистом Германии за всю историю, но он был ещё лучшим человеком, а этого очень трудно достичь, но он это сделал», – приводит слова Клоппа Give me Sort.

Напомним, Беккенбауэр считается одним из лучших защитников в истории футбола. Он скончался в 2024 году.

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