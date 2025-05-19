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Роман Бабаев: Вагнер думает продлить карьеру, но ЦСКА он поможет в другом качестве

Роман Бабаев: Вагнер думает продлить карьеру, но ЦСКА он поможет в другом качестве
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что экс-нападающий армейцев Вагнер Лав не окажется в московском клубе в качестве игрока.

«Вагнер говорил, что думает продлить карьеру. Но именно в контексте ЦСКА этой темы не касались. Всему своё время. Очень надеюсь и даже уверен, что Вагнер поможет нам, но в другом качестве», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

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