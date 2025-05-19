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Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 19 мая

Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 19 мая
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Сегодня, 19 мая, состоится заключительный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 19 мая (время — московское):

  • 20:30. «Локомотив» (Москва) — ПФК ЦСКА (Москва).

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров «Динамо», в активе которого 56 очков. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (17) и «Оренбург» (19), которые уже потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ
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