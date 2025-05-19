Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 19 мая

Сегодня, 19 мая, состоится заключительный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 19 мая (время — московское):

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров «Динамо», в активе которого 56 очков. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (17) и «Оренбург» (19), которые уже потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ.