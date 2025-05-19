Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 19 мая

Сегодня, 19 мая, в 33-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 19 мая (время — московское):

18:00. КАМАЗ — «Алания»;

18:00. «Нефтехимик» — «Черноморец».

После 33 матчей Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 68 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 64 очка после 33 сыгранных встреч. Замыкает тройку лидеров новороссийский «Черноморец», набравший 58 очков в 32 играх.