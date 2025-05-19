Игрок «Крыльев» Бейл: есть шанс, что я останусь в «Крыльях»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопрос о своём будущем в самарском клубе.

— Ты можешь предположить, что матч со «Спартаком» — это последний матч в футболке «Крыльев»?

— Ха-ха, без комментариев.

— Почему?

— Сейчас самое важное, что нам нужно минимум одно очко в Воронеже. Если я играл последнюю игру или нет — это не имеет значения сейчас. После сезона будет ясность о моём будущем. Есть шанс, что я останусь в «Крыльях», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Бейл провёл за «Крылья» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.