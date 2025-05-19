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Радимов: ЦСКА — явный фаворит матча с «Локомотивом», армейцы лучше по качеству игры

Радимов: ЦСКА — явный фаворит матча с «Локомотивом», армейцы лучше по качеству игры
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги межу ЦСКА и «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА — явный фаворит. Они лучше по качеству игры в целом, а в первую очередь по оборонительным действиям. Забивать в ворота ЦСКА сейчас очень сложно, тогда как у «Локомотива» в обороне есть очевидные проблемы. ЦСКА с их линией атаки обязаны поразить ворота соперника в этом матче, и я думаю, что ЦСКА выиграет», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 19 мая. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало — в 20:30 мск. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Локомотив» — шестой (49 очков).

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