Радимов: ЦСКА — явный фаворит матча с «Локомотивом», армейцы лучше по качеству игры

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги межу ЦСКА и «Локомотивом».

«ЦСКА — явный фаворит. Они лучше по качеству игры в целом, а в первую очередь по оборонительным действиям. Забивать в ворота ЦСКА сейчас очень сложно, тогда как у «Локомотива» в обороне есть очевидные проблемы. ЦСКА с их линией атаки обязаны поразить ворота соперника в этом матче, и я думаю, что ЦСКА выиграет», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 19 мая. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало — в 20:30 мск. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Локомотив» — шестой (49 очков).