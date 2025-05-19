Анхель Корреа поделился эмоциями от последнего домашнего матча в составе «Атлетико»

Крайний нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа поделился эмоциями от последнего домашнего матча в составе «матрасников», который состоялся в воскресенье, 18 мая. Мадридцы обыграли «Бетис» (4:1). Футболист покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Сегодня я провёл свой последний домашний матч в футболке, которую так сильно люблю. Это был не просто очередной день, это было скопление воспоминаний, эмоций и благодарности. Спасибо клубу, моим товарищам по команде и этим невероятным болельщикам, благодаря которым я всегда чувствовал себя одним из них. Принимаю каждые аплодисменты, каждую овацию и каждый момент в своём сердце. Всегда буду благодарен за всё, что испытал в «Атлетико». Спасибо вам за всё!» — написал Корреа в соцсетях.

Корреа играет за «Атлетико» с января 2015 года. За этот период нападающий принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 88 голами и 65 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. Корреа также выиграл чемпионат мира — 2022 в составе сборной Аргентины.