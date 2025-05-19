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Мануэл Фернандеш высказался о возможном назначении Сёмина главным тренером «Локомотива»

Мануэл Фернандеш высказался о возможном назначении Сёмина главным тренером «Локомотива»
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Известный экс-футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался о возможном возвращении опытного специалиста Юрия Сёмина на пост главного тренера железнодорожников.

— Удивишься, если Сёмин снова станет тренером «Локомотива»?
— Я знаю, что он давно не тренирует. Но Юрий Павлович — это Юрий Павлович! Его не изменить. Когда он снова пришёл тренером в «Локомотив» в 2016-м, уже тогда все называли его старым.

Но с итоге с ним вы выиграли чемпионат, Кубок, Суперкубок. У него такой характер, такой драйв! Думаю, благодаря этому он может помочь такой молодой команде, которой является сейчас «Локомотив», — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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