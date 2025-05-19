Артета высказался об обеспечении «Арсеналом» места в Лиге чемпионов на следующий сезон

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) высказался о том, что клуб обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Это то, чего мы хотели добиться сегодня. У нас было несколько целей: занять второе место, обеспечить место в Лиге чемпионов и завершить сезон перед своими людьми в правильной манере и с правильными результатами. Две вещи были достигнуты», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Канониры» обеспечили себе второе место в АПЛ. После 37 сыгранных матчей в активе команды Микеля Артеты 71 очко.