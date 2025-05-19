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Эракович благодарил Латышонка за сейв, Осипенко носил Щетинина на спине. Фото

18 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал петербургский «Зенит». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев, на 30-й минуте отличившийся с передачи Нино.

На 46-й минуте Соболев забил второй мяч, но арбитр Евгений Кукуляк отменил его после просмотра VAR из-за фола в атаке Максима Глушенкова. В добавленное ко второму тайму время также был отменён гол Максима Осипенко из офсайда.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Набрав 63 очка в 29 турах, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (38) идёт на восьмой строчке. Лидирует по-прежнему «Краснодар» с 64 очками. Таким образом, чемпион определится в заключительном, 30-м туре.