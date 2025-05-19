«Корявенький». Александр Соболев — о своём голе «Ростову»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ростова» (1:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

— На вашем счету шикарный гол. Один из самых красивых мячей в карьере?

— Да нет, корявенький на самом деле (смеётся). Не сказать, что прям «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча между «Ростовом» и «Зенитом» состоялась накануне, 18 мая. Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Сине-бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.