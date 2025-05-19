Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Милана» Тейани Рейндерс сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»

Игрок «Милана» Тейани Рейндерс сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс дал понять своим представителям, что отдаёт приоритет завершению трансфера в «Манчестер Сити», несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает Sky Sport France.

По информации источника, игрок мечтает выступать под руководством Хосепа Гвардиолы. Отмечается, что, будучи большим поклонником тики-таки «Барселоны», полузащитник знает, что сможет расти и развиваться под руководством испанца. Также сообщается, что англичане уже достигли первых соглашений по личным условиям с футболистом.

В нынешнем сезоне Рейндерс принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» готов заплатить € 214 млн за трансферы Вирца и Рейндерса — Mirror
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android