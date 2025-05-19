Игрок «Милана» Тейани Рейндерс сделал выбор между «Реалом» и «Манчестер Сити»

26-летний полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс дал понять своим представителям, что отдаёт приоритет завершению трансфера в «Манчестер Сити», несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает Sky Sport France.

По информации источника, игрок мечтает выступать под руководством Хосепа Гвардиолы. Отмечается, что, будучи большим поклонником тики-таки «Барселоны», полузащитник знает, что сможет расти и развиваться под руководством испанца. Также сообщается, что англичане уже достигли первых соглашений по личным условиям с футболистом.

В нынешнем сезоне Рейндерс принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.