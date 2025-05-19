Вратарь «Динамо» Лунёв: хотелось быть на первом месте, но не все мечты сбываются

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв заявил, что хотел бы выиграть Российскую Премьер-Лигу в составе московского клуба. После 28 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице.

«Хотелось бы, чтобы мы закрыли намного раньше вопрос и были на первом месте в РПЛ. Но не все мечты сбываются.

Травма — часть футбола. Никто от этого не застрахован. Понятное дело, что Тюкавин — основной игрок. Потеря таких людей сказывается. Но у нас есть ребята, которые были под ним, и сейчас на них легла ответственность. Они должны её брать и показывать свои лучшие качества», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.