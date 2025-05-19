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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: нам нужно попадать в тройку, верим в потенциал Гусева

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: нам нужно попадать в тройку, верим в потенциал Гусева
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Все игры заключительного тура чемпионата России пройдут 24 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вы видите, что в последних матчах команда бьётся. Я думаю, настроение перед матчем с «Краснодаром» будет соответствующее. В этой встрече надо побеждать. Есть много причин, почему это надо сделать. Основная — нам нужно попадать в тройку. Нам нужны три очка.

Мы верим в потенциал Ролана Гусева, всячески его поддерживаем. То, что у него получается, нас радует», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Агаповой.

За тур до конца сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 64 очка. «Зенит» находится на втором месте, набрав 63 очка. «Динамо» располагается на третьем месте. Бело-голубые имеют в своём активе 56 очков.

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