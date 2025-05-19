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«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало матча 29-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию онлайн

«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало матча 29-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию онлайн
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Сегодня, 19 мая, состоится заключительный матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Локомотив» и ПФК ЦСКА. Дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров «Динамо», в активе которого 56 очков. ЦСКА идёт на четвёртой строчке (55 очков). «Локомотив» — на шестом месте (49).

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