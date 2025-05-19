Гендиректор ЦСКА Бабаев сообщил, что игрок «Сан‑Паулу» Алвес находится в шорт‑листе клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что полузащитник «Сан‑Паулу» Матеус Алвес находится в шорт‑листе московского клуба.

— В Бразилии активно говорят о том, что ЦСКА уже общался с представителями полузащитника «Сан‑Паулу» Матеуса Алвеса. Насколько это правда?

— Данная информация не соответствует действительности. Пока никаких конкретных переговоров ни по кому не ведётся. Есть шорт‑лист, наводятся справки, но переговоров нет.

— Но Алвес есть в этом шорт‑листе?

— Да, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Матеусу Алвесу 20 лет, за «Сан-Паулу» он выступает с 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в € 5 млн. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Локомотивом».