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Максим Деменко: «Краснодар» больше заслуживает чемпионства, чем «Зенит»

Максим Деменко: «Краснодар» больше заслуживает чемпионства, чем «Зенит»
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о борьбе за титул в этом сезоне РПЛ.

«Семак вчера подтвердил, что «Зениту» сложно догонять «Краснодар». Но в любом случае питерцы с таким составом обязаны проходить такие матчи, как бы тяжело игра ни складывалась. Понятно, что на один матч может настроиться любая команда. Конечно, будут говорить про неубедительную игру команды, но самое главное для «Зенита» — три очка, хотя с «Ростовом» могли и упустить победу.

Какой бы ни был чемпион, он всё равно чемпион. Однако, если брать сезон целиком, «Краснодар» больше заслуживает чемпионства, чем «Зенит». Но это футбол — никто не будет осуждать чемпиона. Хотя питерцам в последнем туре может повезти. В прошлом году «Краснодар» не дал «Динамо» стать чемпионом. Неужели это может повториться в другую сторону через год? Это мистика! Даже если «Динамо» не даст «быкам» стать чемпионами, а «Зенит» возьмёт золото, лично я скажу, что так распорядился футбол. Хотя всё в руках «Краснодара» — делайте то, что сделали в прошлом году», — сказал Деменко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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