Микель Артета высказался о том, что «Арсеналу» вновь не удалось выиграть трофей

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о том, что «канонирам» не удалось выиграть трофей в нынешнем сезоне. В АПЛ клуб находится на втором месте, набрав 71 очко.

«У нас была мечта, я говорил об этом, — выиграть большой трофей в этом сезоне для наших людей, и я думаю, что команда тоже заслужила это в том путешествии, которое мы прошли вместе за последние три или четыре года. Мы не достигли этого, и есть много факторов и много ситуаций, через которые мы прошли за последние девять с половиной месяцев, которые не произошли, но вы можете убедиться, что мы всё ещё сильны.

Есть много невероятных вещей, которые делает этот клуб, делает команда, делают игроки, то, как мы соревнуемся, и последовательность, которую мы демонстрируем. Если мы не в состоянии такое увидеть, то это очень, очень опасно. Просто ожидать чего-то и играть, если мы не проделываем этой работы, — очень опасная вещь. Я знаю, они не хотят, чтобы мы были там, где сейчас находимся, стучались в дверь каждый год и убеждались, что мы ясно можем видеть цель. Мы остаёмся очень дисциплинированными и амбициозными», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.