Дуду: Вагнер великолепен! Теперь он может остаться играть в ЦСКА

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Сеаренсе Дуду поделился эмоциями от участия в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, а также высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи — 5:1.

«Я испытал прекрасные ощущения! Всё было изумительно: атмосфера, фанаты — всё. Я очень счастлив вернуться в Москву и снова испытать такое. Вагнер был великолепен! Я думаю, что теперь он может остаться здесь играть (смеётся)», — сказал Дуду в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.