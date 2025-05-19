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Дуду: Вагнер великолепен! Теперь он может остаться играть в ЦСКА

Дуду: Вагнер великолепен! Теперь он может остаться играть в ЦСКА
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Сеаренсе Дуду поделился эмоциями от участия в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, а также высказался о бывшем одноклубнике Вагнере Лаве. Команда ЦСКА-2005 крупно обыграла сборную европейских клубов. Счёт встречи — 5:1.

«Я испытал прекрасные ощущения! Всё было изумительно: атмосфера, фанаты — всё. Я очень счастлив вернуться в Москву и снова испытать такое. Вагнер был великолепен! Я думаю, что теперь он может остаться здесь играть (смеётся)», — сказал Дуду в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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