Булыкин: у Кисляка и Батракова большой потенциал, они оба заслуживают уважения

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциале полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и игрока «Локомотива» Алексея Батракова в преддверии очной встречи этих команд в матче 29-го тура РПЛ. Матч состоится сегодня, 19 мая.

«Кисляк и Батраков — два молодых футболиста, которые имеют большой потенциал. Они оба заслуживают уважения. Им обоим нужно думать о большем и тренироваться лучше, чтобы быстрее прогрессировать. Интересно, как они проявят себя в предстоящем дерби. ЦСКА сейчас борется за бронзовые медали, а «Локомотив» — уже нет. Конечно, у армейцев настрой будет лучше, и они могут показать более интересный футбол», — сказал Булыкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.