Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: у Кисляка и Батракова большой потенциал, они оба заслуживают уважения

Булыкин: у Кисляка и Батракова большой потенциал, они оба заслуживают уважения
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциале полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и игрока «Локомотива» Алексея Батракова в преддверии очной встречи этих команд в матче 29-го тура РПЛ. Матч состоится сегодня, 19 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кисляк и Батраков — два молодых футболиста, которые имеют большой потенциал. Они оба заслуживают уважения. Им обоим нужно думать о большем и тренироваться лучше, чтобы быстрее прогрессировать. Интересно, как они проявят себя в предстоящем дерби. ЦСКА сейчас борется за бронзовые медали, а «Локомотив» — уже нет. Конечно, у армейцев настрой будет лучше, и они могут показать более интересный футбол», — сказал Булыкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Московское дерби закрывает тур РПЛ! «Локо» подпортит ЦСКА яркую весну? LIVE
Live
Московское дерби закрывает тур РПЛ! «Локо» подпортит ЦСКА яркую весну? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android