Леонов: казанский «Рубин» имеет шансы войти в топ-5 команд РПЛ в будущем

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что казанский «Рубин» имеет всё для того, чтобы войти в топ-5 команд Российской Премьер-Лиги в будущем.

«Я считаю, что «Рубин» нашёл свою игру, у него есть свой стиль. Сегодня это грозный соперник для любой команды даже из первой пятёрки РПЛ. Непростой соперник, с ним всегда настраиваются на игру. Были яркие победы в этом сезоне. Но мы в Татарстане всегда ставим только амбициозные задачи и цели. Поэтому нам, конечно, и с футболом хочется, чтобы мы были повыше — так скажем, в топ-5. Шансы всегда есть, я считаю, что для команды созданы одни из лучших условий», — приводит слова Леонова ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 42 очка. В следующем матче внутреннего первенства «Рубин» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 24 мая. Начало — в 16:30 мск.