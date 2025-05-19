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«Отличная идея». Дрогба — о товарищеском матче между Россией и Кот Д'Ивуаром

«Отличная идея». Дрогба — о товарищеском матче между Россией и Кот Д'Ивуаром
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Легендарный ивуарийский экс-нападающий Дидье Дрогба поделился мнением об идее провести товарищеский матч между сборными России и Кот Д'Ивуара. Он положительно оценил такую перспективу.

— Президент Футбольной федерации Кот Д'Ивуара Идрисс Диалло недавно допустил, что может состояться матч со сборной России. Думаете, это реально?
— Отличная идея. Мы ведь уже играли со сборной России в 2012-м. Кажется, мы закончили со счётом то ли 2:2, то ли 1:1 (игра в «Черкизово» завершилась со счётом 1:1. — Прим. «Чемпионата»). Для Кот Д'Ивуара было бы здорово провести ещё один товарищеский матч с Россией, у которой очень опытная команда, — сказал Дрогба в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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