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Эдуард Мор оценил шансы ЦСКА и «Локомотива» на победу в дерби

Эдуард Мор оценил шансы ЦСКА и «Локомотива» на победу в дерби
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги межу московскими ЦСКА и «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА — команда, которая сейчас, наверное, показывает лучший футбол. В весенней части чемпионата. Но они отдали очень много сил в Кубке. Так что вижу шансы команд равными. Да, ЦСКА лучше, но «Локомотив» будет свежее. И это может помочь железнодорожникам.

«Локомотиву» нужно сыграть хорошо по многим причинам. Многие говорят о том, что Галактионова могут отправить в отставку. Поэтому футболисты должны биться не только за себя, но и за своего тренера», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 19 мая. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало — в 20:30 мск. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Локомотив» — шестой (49 очков).

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