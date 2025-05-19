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Дуду: ЦСКА 2005 года точно сильнее, чем нынешний состав

Дуду: ЦСКА 2005 года точно сильнее, чем нынешний состав
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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду сравнил нынешний состав армейского клуба с командой, которая была в 2005 году. По словам бразильца, раньше ЦСКА был сильнее.

«Команда 2005 года точно сильнее, чем нынешний состав ЦСКА. Мы старые, но мы продолжаем побеждать. Чтобы достичь нашего уровня, нынешнему составу надо ещё многое сделать, выиграть для клуба трофеи. Игорь Акинфеев не в счёт, он тогда был великолепен, и сейчас он великолепен», — приводит слова Дуду «Советский спорт».

В 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА и стал первым клубом с постсоветского пространства, которому удалось это сделать. По состоянию на сегодняшний день армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

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