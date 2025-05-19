КДК накажет реабилитолога ЦСКА за оскорбительное поведение в адрес судьи с «Зенитом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды прошедшего второго матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (2:0 (4:3 (пен.)) будут рассмотрены комитетом.

«КДК рассмотрит выход за пределы технической зоны тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко и врача команды Эдуарда Безуглова в матче с «Зенитом». А также будет рассмотрено на 90+2-й минуте матче массовое выбегание запасных игроков и тренеров ЦСКА на поле после забитого мяча.

КДК рассмотрит оскорбительное поведение специалиста по физической реабилитации ЦСКА Игоря Степанова, которое было направлено в адрес судейской бригады матча. Также рассмотрит неспортивное поведение Степанова, поскольку он совершил несколько ударов по навесу для резервного арбитра», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.