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КДК накажет реабилитолога ЦСКА за оскорбительное поведение в адрес судьи с «Зенитом»

КДК накажет реабилитолога ЦСКА за оскорбительное поведение в адрес судьи с «Зенитом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды прошедшего второго матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (2:0 (4:3 (пен.)) будут рассмотрены комитетом.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«КДК рассмотрит выход за пределы технической зоны тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко и врача команды Эдуарда Безуглова в матче с «Зенитом». А также будет рассмотрено на 90+2-й минуте матче массовое выбегание запасных игроков и тренеров ЦСКА на поле после забитого мяча.

КДК рассмотрит оскорбительное поведение специалиста по физической реабилитации ЦСКА Игоря Степанова, которое было направлено в адрес судейской бригады матча. Также рассмотрит неспортивное поведение Степанова, поскольку он совершил несколько ударов по навесу для резервного арбитра», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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