Джанашия: «Локомотив» сейчас борется за свою честь — пацаны должны проявить себя с ЦСКА

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча железнодорожников с ПФК ЦСКА. Дерби состоится в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт сегодня, 19 мая, в Москве.

«Локомотив» сейчас борется за свою честь. В последних турах пацаны должны проявить себя. Думаю, в матче с ЦСКА будет красивая и хорошая игра. Мне кажется, сейчас Батраков круче Кисляка. Посмотрим, кто кого возьмёт. Но всё зависит от тренеров и задач, которые они поставят перед футболистами», — сказал Джанашия в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.