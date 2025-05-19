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Джанашия: «Локомотив» сейчас борется за свою честь — пацаны должны проявить себя с ЦСКА

Джанашия: «Локомотив» сейчас борется за свою честь — пацаны должны проявить себя с ЦСКА
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча железнодорожников с ПФК ЦСКА. Дерби состоится в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт сегодня, 19 мая, в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» сейчас борется за свою честь. В последних турах пацаны должны проявить себя. Думаю, в матче с ЦСКА будет красивая и хорошая игра. Мне кажется, сейчас Батраков круче Кисляка. Посмотрим, кто кого возьмёт. Но всё зависит от тренеров и задач, которые они поставят перед футболистами», — сказал Джанашия в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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