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КДК РФС получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки Наиля Умярова

КДК РФС получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки Наиля Умярова
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил от московского «Спартака» заявление об отмене красной карточки полузащитника Наиля Умярова, полученной на 90+5-й минуте финального матча пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«КДК в пятницу, 16 мая, получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки. Мы также его рассмотрим», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ПФК ЦСКА, который стал победителем Пути РПЛ (верхней сетки плей-офф).

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