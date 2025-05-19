КДК РФС получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки Наиля Умярова
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил от московского «Спартака» заявление об отмене красной карточки полузащитника Наиля Умярова, полученной на 90+5-й минуте финального матча пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«КДК в пятницу, 16 мая, получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки. Мы также его рассмотрим», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, в Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ПФК ЦСКА, который стал победителем Пути РПЛ (верхней сетки плей-офф).
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