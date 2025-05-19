КДК РФС получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки Наиля Умярова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил от московского «Спартака» заявление об отмене красной карточки полузащитника Наиля Умярова, полученной на 90+5-й минуте финального матча пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«КДК в пятницу, 16 мая, получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки. Мы также его рассмотрим», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ПФК ЦСКА, который стал победителем Пути РПЛ (верхней сетки плей-офф).