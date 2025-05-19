Деян Станкович и Наиль Умяров приглашены на заседание КДК РФС после игры с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович и полузащитник команды Наиль Умяров приглашены на ближайшее заседание комитета по итогам финального матча Пути регионов Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Ростовом»: три удаления в составе одной команды. Также рассмотрено удаление футболиста Умярова за серьёзное нарушение правил игры, он приглашён на заседание КДК. Кроме того, будет рассмотрено использование болельщиками «Спартака» пиротехнического изделия, массовое скандирование оскорбительных выражений в адрес судьи матча и бросание постороннего предмета, пластикового стаканчика, на поле.

Также будет рассмотрено оскорбительное поведение главного тренера «Спартака» Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча. Станкович приглашен на заседание КДК», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.