Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович и Наиль Умяров приглашены на заседание КДК РФС после игры с «Ростовом»

Деян Станкович и Наиль Умяров приглашены на заседание КДК РФС после игры с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович и полузащитник команды Наиль Умяров приглашены на ближайшее заседание комитета по итогам финального матча Пути регионов Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Ростовом»: три удаления в составе одной команды. Также рассмотрено удаление футболиста Умярова за серьёзное нарушение правил игры, он приглашён на заседание КДК. Кроме того, будет рассмотрено использование болельщиками «Спартака» пиротехнического изделия, массовое скандирование оскорбительных выражений в адрес судьи матча и бросание постороннего предмета, пластикового стаканчика, на поле.

Также будет рассмотрено оскорбительное поведение главного тренера «Спартака» Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча. Станкович приглашен на заседание КДК», — сказал Григорьянц в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Спартака» Малышев: Станкович был очень огорчён результатом матча с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android